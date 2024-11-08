Крымская Ева-Браун задержана за нацистские песни

Жительница Симферополя Голичникова Ева-Браун, 2005 г.р.,была задержана за размещение в Вконтакте песни, которая является гимном украинских националистов и является запрещенной в России, а также было установлено, что она симпатизировала ВСУ.
Задержание проводили сотрудники ЦПЭ МВД, пишет Крымский СМЕРШ.
Раньше 19-летняя девушка была Натальей, но поменяла имя на Ева-Браун в сентябре 2023 года, говорит понравилось словосочетание. Теперь она Ева-Браун Петровна.
Как известно, Ева Браун была сожительницей Адольфа Гитлера, с 29 апреля 1945 года — его законной женой.
Материалы направлены в суд. Девушка записала традиционные извинения на камеру.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова