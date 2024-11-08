«Мастер-класс» для самозанятых, зарегистрированных в городе Севастополе

Трендовый декор кондитерских изделий в 2025 году
В программе:
-обзор ключевых трендов в декорировании кондитерских изделий;
— демонстрация и отработка базовых техник декора;
— практические упражнения на заготовках;
— создание собственного декора.
Спикер — Диана Кинкладзе:
— победитель 7-го сезона шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница», судья конкурса «Кондитер.Дети»,
— автор трендовых дизайнерских решений в кондитерском искусстве,
— универсальный кондитер и эксперт по взращиванию кулинарных талантов.
Формат мероприятия: очно, мастерская Кинкладзе
Дата и время: 15 ноября, первая группа в 10:00, вторая группа в 15:00
Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_rjb4q/
Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство