Реконструкция Исторического бульвара в Севастополе: работы могут возобновиться в 2025 году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах возобновить работы по благоустройству Исторического бульвара в 2025 году. Встреча с министром культуры России Ольгой Любимовой была посвящена обсуждению этого вопроса.

Развожаев подчеркнул, что Исторический бульвар является федеральным объектом, и заказчиком работ выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Тем не менее, региональные власти продолжают тесное взаимодействие с федеральными органами для ускорения финансирования и начала работ.

Реконструкция Исторического бульвара началась в 2018 году и изначально планировалась к завершению в 2020 году. Однако работы были приостановлены из-за проблем с подрядчиком ООО «Меандр», контракт с которым был расторгнут. В отношении компании было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

На данный момент завершена реставрация 15 объектов культурного наследия на территории бульвара, включая памятники Ф.Ф. Ушакову и Э.И. Тотлебену, а также обелиски и мемориальные обозначения. Работы по реставрации живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» продолжаются, и открытие здания планируется в апреле следующего года.

Несмотря на завершение части работ, основное благоустройство бульвара остаётся незавершённым. По информации, предоставленной губернатором в ответ на депутатский запрос, проект реконструкции будет скорректирован только к 2025 году, а полностью завершить работы планируется не ранее 2027 года.

Таким образом, спустя более шести лет после начала реконструкции, Исторический бульвар остаётся закрытым для посетителей, а сроки завершения работ продолжают сдвигаться.

Напомним, в марте 2025 года Развожаев сообщал, что перепроектирование проекта Исторического бульвара на финальной стадии.

Дмитрий Островский

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