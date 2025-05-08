«РЕКОРД ПОБЕДЫ. 80 ТОНН», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию со Дня освобождения Города-Героя Севастополя.

Накануне Федерация пауэрлифтинга Севастополя при поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» установила Рекорд Победы по жиму штанги лежа.

Рекорд России внесен в реестр Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

«Этот рекорд России сочетает в себе максимальное количество технических показателей, имеющих отсылку к памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В этом году нами запланирована серия патриотических Рекордов Победы. Задача серии — вовлечение максимального числа людей в информационное пространство Года Защитника Отечества!» — так комментирует советник президента «Сильнейшей нации мира» по рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов свое участие в установлении Рекорда.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских грантов.

«Для нас, севастопольцев, это двойной праздник. 9 мая 1944 года, ровно на год раньше Дня Победы, наш город был освобожден от фашистов. Потому я тоже решил принять участие в этой акции, хотя обычно играю роль эксперта и организатора», — прокомментировал Рекорд президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Список участников Рекорда:

1. Паллер Михаил — МСМК

2. Савченко Алексей — МС

3. Апанасенко Владислав — МС

4. Назаренко Алексей- МС

5. Безверхий Андрей — мс

6. Бурлаченко Олег — МС

7. Фролов Александр — МС

8. Винцевич Евгений — КМС

9. Пустовит Руслан — КМС

10. Щербина Максим — 1 разряд

11. Шарон Михаил — 1 разряд

Подавал штангу — КМС Баранов Александр

Хронометрист- Юхименко Давид

Хронометрист- Савченко Светлана

Рекорд установлен, планировалось выполнить 1000 повторений за менее чем 80 минут. Однако спортсмены справились вдвое быстрее — за 39 минут 24 секунд.

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