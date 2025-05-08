Истории успеха: как молодежь Крыма строит карьеру в Сбере

Многим кажется, что работа в банке – это только для тех, кто с самого начала шел по четко выстроенной карьерной траектории. Но в реальности все иначе. Здесь — истории крымчан, которые пришли в Сбер по разным причинам, но остались, потому что нашли то, что искали. Их всех объединяет одно — желание большего. Желание найти дело, которое даст уверенность в завтрашнем дне, перспективу роста и возможность влиять на жизнь людей вокруг.

Так было у Анны Пирковской. Бариста с пятилетним стажем, она всерьёз готовилась к открытию собственной кофейни. Всё было готово — от помещения до бизнес-плана. Но, получив приглашение после отклика на вакансию, перед ней встал судьбоносный выбор — открыть собственную кофейню или попробовать силы в крупной компании. Анна решила набраться опыта в новой сфере и выбрала Сбер. «Я думала, что это временно — на полгода. А осталась уже на полтора года и не собираюсь останавливаться». Сегодня Анна чувствует уверенность, стабильность и уже приобрела собственное авто, может позволить себе качественный отдых и инвестиции в себя.

Похожий путь прошла и Дарина Вяткина, которой всего 19 лет. Ещё во время практики она влюбилась в корпоративную культуру Сбера. Уже через несколько месяцев после начала работы её назначили заведующей кассой, а теперь за плечами у неё опыт работы с физическими и юридическими лицами, ценностями и инвестиционными продуктами. Дарина совмещает учёбу в университете и полноценную работу, успевает обучаться, работать с разными клиентами и получать благодарности от руководства. «Это только начало», — говорит она с уверенностью.

Екатерина Перервенко приехала в Крым из далёкого Абакана, следуя за своим супругом. Она сменила множество профессий — от продавца до юриста и маркетолога. Но именно в Сбере она почувствовала, что нашла своё место. Теперь она активно участвует в жизни компании, волонтёрских проектах, развивается как специалист и ценит команду, ставшую друзьями.

Ярким примером того, как в Сбере можно добиться стремительного карьерного роста, является Роман Трифан. Всего за год он прошёл путь от новичка до директора отделения банка в Судаке. И это не просто везение, а результат труда, целеустремлённости и поддержки со стороны команды. Получая высшее образование в Крыму, он одновременно строит карьеру в крупнейшем банке страны — и уже уверенно смотрит в завтрашний день.

София Скворцова осознанно выбрала Сбер как площадку для своего профессионального роста. Начав с работы в сфере гостеприимства, она пришла в банк, чтобы расти, развиваться и помогать людям. Сегодня София — старший менеджер по продажам. Её вдохновляет возможность менять жизнь клиентов к лучшему и постоянно учиться новому.

Истории этих ребят — не исключение, а подтверждение простого факта: в Сбере есть место каждому, кто готов учиться, работать и идти вперёд. Здесь нет случайных ролей — каждая важна. И каждый может найти путь к своей профессиональной реализации, независимо от возраста, опыта или образования.

Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка:

«В Крыму особый дух — сочетание свободы, таланта и стремления к росту. Мы рады видеть, как молодые специалисты здесь включаются в работу, развиваются и при этом остаются верны своим корням. Сбер в Крыму — это место, где можно учиться, развиваться и вносить реальный вклад в будущее региона».

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