В Севастополе чествуют героев: дворовые парады прошли еще для двух ветеранов

8 мая парады принимали Аким Николаевич Евпак и Николай Александрович Кузьмин.

Аким Николаевич пережил ужасы оккупации, видел расстрелы и голод. На фронте прошёл путь от подносчика патронов до командира пулемётного отряда и награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ».

Николай Александрович — подполковник в отставке. Он принимал участие в освобождении Болгарии и награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За участие в освобождении Болгарии».

Акиму Николаевичу и Николаю Александровичу вручил юбилейные медали «80 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» вице-губернатор Игорь Анатольевич Михеев.

Такие скромные церемонии — это живая нить, связывающая поколения, сообщили в правительстве.

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Фото: правительство Севастополя