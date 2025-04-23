Пьющий мужчина выбил матери глаз футляром для очков

Пьющий 52-летний сын жил в квартире с матерью и вел разгульный образ жизни, постоянно выпивал.

Каждый раз попытки вразумить сына и бросить пить, заканчивались скандалом.

Когда в очередной раз мужчина злоупотребил спиртным и его 75-летняя мать высказала свои претензии, он швырнул ей в лицо футляр от очков. Удар пришёлся в глаз и закончился серьёзной травмой.

Мужчина матери помогать не стал, а просто ушел.

Пенсионерка сразу обратилась за помощью к участковому, который был частым гостем в их доме.

Полицейский задержал обидчика. Теперь горе-сыну грозит до трёх лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».