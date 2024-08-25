Стало известно, что с «Огурцом» и когда «двинется» развязка Вакуленчука — ПОР — Фиолентовское шоссе

Готовность транспортной развязки «Огурец» в Севастополе — 40 процентов. Об этом сообщила пресс-служба правительства города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент ведется строительство боковых съездов на кольце.

Кроме того, подрядчик перекладывает инженерные коммуникации и обустраивает подпорные стены.

По словам директора департамента транспорта Павла Иено, проект аналогичен Ялтинскому кольцу: в нем предусмотрено строительство двухуровневой развязки и открытого тоннеля.

Он подчеркнул, что это «позволит избавиться от пробок со стороны новой транспортной развязки на 5 км, ул. Хрусталева и Монастырского шоссе».

В пресс-службе правительства Севастополя отметили, что работы идут по графику, и напомнили, что завершение объекта по контракту — конец 2025 года.

Одновременно стало известно о новом ограничении движения при строительстве еще одной крупной транспортной развязки — на пересечении проспекта Октябрьской Революции, Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука.

Документ о продлении транспортных ограничений опубликован на сайте ведомства.

В нем говорится, что площадь Октябрьская будет полностью перекрыта для всех видов транспортных средств «со стороны пр-та Октябрьской Революции в сторону Фиолентовского шоссе и со стороны Фиолентовского шоссе в сторону пр-та Октябрьской» до 23:59 1 октября 2024 года.

Таким образом, движение на развязке будет разрешено не ранее 2 октября.

Дарья Тимофеева

Фото: Департамент транспорта Севастополя / ВКонтакте

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города