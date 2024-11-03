Регионы объявили о туристическом налоге, Крым в этом не участвует

В то время как большинство субъектов РФ проявили интерес к внедрению туристического налога, некоторые регионы, такие как Крым и Тюменская область, не планируют его вводить.

С 1 января 2025 года несколько российских городов планируют ввести туристический налог, что было объявлено в конце октября. Этот новый сбор будет применяться в Казани, Перми, Новосибирске, Владимире и Муроме и заменит курортный сбор.

Туристический налог, который был включён в Налоговый кодекс в июле 2024 года, будет действовать только в тех муниципалитетах, которые примут соответствующее законодательство. Ставка налога составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки, с возможностью увеличения до 5% к 2029 году. При этом льготные категории граждан, такие как ветераны и инвалиды, будут освобождены от уплаты.

Обязанность по уплате налога возлагается на владельцев объектов размещения, которые будут обязаны отчитываться и перечислять собранные средства в бюджет. Эти средства предназначены для развития туристической инфраструктуры.

Курортный сбор, действующий с 2018 года, будет заменён на новый налог с 31 декабря 2024 года. Он собирался только в некоторых регионах и имел свои особенности, включая отдельную оплату и штрафы за неуплату.

Туристический налог был легализован в таких городах, как Казань, Новосибирск, Омск, Владивосток, Сочи, Архангельск, Петрозаводск, Великий Новгород, Перми, Тамбове, а также в Краснодарском, Приморском и Камчатском краях, а также в Амурской, Владимирской, Ростовской и Калининградской областях.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер