В Херсонесе нашли уникальный для Крыма и Севастополя клад

В Южном пригороде древнего Херсонеса в Севастополе был найден клад украшений из золота и серебра III-II веков до нашей эры.

Об этом сообщил Михаил Матросов, заместитель начальника Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН.

Херсонес Таврический, основанный в 424-421 годах до н.э., существовал до конца XIV века и считается местом, где князь Владимир принял христианство.

Клад, уникальный для Крыма и Северного Причерноморья, включает ожерелье с золотыми медальонами, 66 золотых пронизей, стеклянную бусину, серебряные серьги, кольцо и 11 монет. Предполагается, что его заложил богатый житель Херсонеса в период Диофантовых войн (конец II века до н.э.).

Также были обнаружены остатки гончарной печи, кувшин редкого типа и терракотовая голова «варвара».

Экспедиция, работающая с 2022 года под руководством Вячеслава Масякина, проводит раскопки на территории южного пригорода Херсонеса, где за три года найдено более 6,5 млн артефактов, пишет ТАСС.

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Кристина Ветер