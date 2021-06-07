Севастопольская «Чайка» стала четвертой на «Russia beach games 2021»

Севастопольский регбийный клуб «Чайка» занял четвертое место на соревнованиях, проходящих в Анапе, по пляжному регби «Russia beach games 2021»

Участие принимали мужской и женский составы единственного в Севастополе профессионального регбийного клуба.

«Юноши и девушки достойно выступили на соревнованиях, представляя город-герой Севастополь, сразившись с сильными соперниками. Наши спортсмены получили колоссальный опыт и игровую практику! Впереди у нас ряд значимых соревнований, и завершим это жаркое лето участием в Кубке России», — отметила директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Руководство клуба выражает огромную благодарность вице-спикеру Заксобрания Севастополя Главе попечительского совета федерации Илье Журавлеву и руководству транспортной компании «Севтрантрест» за предоставленную возможность поучаствовать в выездных соревнованиях!

Дмитрий Островский

Фото: the_fotorugby