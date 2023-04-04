Горлов опроверг участие горхоза в незаконном продлении разрешений на билборды

Сегодня, 4 апреля, в ходе сессии заксобрания Севастополя и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов, отвечая на вопросы депутатов, опроверг участие департамента в процессе продления разрешений на установку рекламных конструкций.

«Дело, вроде, дошло до уголовного расследования в отношении владельцев бигбордов, которые незаконно по поддельным документам продлили право их пользования. По сообщениям, департамент городского хозяйства имел к этому отношение», — спросил заместителя губернатора депутат Василий Пархоменко.

Горлов отметил, что за 2022 год его ведомство выдало более 300 предписаний на снос незаконной рекламы, которые сейчас обжалуются в суде. Также он подчеркнул, что специалисты горхоза не обладают компетенциями в этой сфере.

«Такой информации, что задействован департамент городского хозяйства у меня нет. Все мероприятия, связанные с подделкой документов, не входят в зону ответственности, оценки департамента городского хозяйства», — отметил он.

Также заместитель главы города подчеркнул, что этими вопросами занимаются следственные органы и суды, по решению которых департамент будет сносить незаконные рекламные конструкции.

Напомним, в Севастополе объявлен конкурс по поиску подрядчика на выполнение работ по разработке дизайн-кода информационных конструкций, элементов фасадов и навигации, допустимых к размещению в городе.

Дмитрий Островский