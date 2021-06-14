 В Севастополе девочка-подросток сбежала от мамы в Москву

Купила билет в интернете

С заявлением о происшествии в полицию обратилась мать ребенка, которая получила от своей дочери поздним вечером сообщение о том, что она сбежала.

Женщина предположила, что она может находиться в поезде «Севастополь – Москва», рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Уже через 20 минут после поступления информации местонахождение ребенка было установлено. На станции Джанкой полицейские сняли беглянку с поезда и передали ее прибывшей матери. В ходе разбирательства правоохранители установили, что юная жительница Севастополя, посредством сети Интернет, приобрела железнодорожный билет до станции «Москва» и заняла место в вагоне», – отметили в пресс-службе.

Свои действия девочка пояснила тем, что очень соскучилась по отцу, который сейчас находится в Москве.

По указанному факту проводится проверка.

Ольга Сурикова