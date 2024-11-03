Редактор модного журнала рассказала, одежда какого цвета самая модная этой осенью

Рассказывая о модных тенденциях осени 2024 года, старший редактор моды Lamoda Полина Федотова акцентирует внимание на насыщенных и глубоких оттенках, вдохновленных спелыми фруктами.

Также эксперт выделяет бордовый цвет как ключевой тренд сезона, предлагая использовать его как в тотальных образах, так и в аксессуарах. Также она упоминает коричневый цвет как универсальный вариант для строгих нарядов и подчеркивает, что яркие цвета, такие как алый, становятся все более популярными.

Зеленые оттенки также преобладают на показах известных брендов. Зеленый можно использовать и в аксуссуарах.

Федотова рекомендует добавлять яркие оттенки, такие как желтый и оранжевый, в холодное время года, чтобы создать настроение тепла и уюта, пишут «Известия».

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Кристина Ветер