ИИ поможет врачам лечить пациентов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о принятии в России нового стандарта «Системы поддержки принятия врачебных решений с применением искусственного интеллекта».

Данный стандарт начнет действовать с 1 января 2025 года. Его разработка была вызвана активным внедрением ИИ в сферу медицины, а основная цель — улучшение качества медицинских услуг и соблюдение клинических рекомендаций врачами.

Искусственный интеллект способен анализировать данные о состоянии здоровья пациентов, выявлять заболевания, предсказывать их прогрессирование и контролировать соблюдение стандартов медицинской помощи.

Айрат Фаррахов, член Комитета Госдумы, подчеркнул, что ИИ может значительно упростить труд врачей, особенно в условиях нехватки медицинских кадров. Он также отметил, что в массовых скринингах эффективность ИИ превосходит человеческий фактор, так как уровень ошибок у искусственного интеллекта ниже.

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Кристина Ветер