Электроподстанцию, школы, шоссе и садик – жители Фиолента озвучили ряд пожеланий

В конце октября жители Севастополя имели возможность принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета на 2025 год. Со своим предложением выступили и жители Фиолента.

Среди пожеланий граждан — строительство отдельной электронный подстанции и водовода высокого и низкого давления.

Также жители просят изменить целевое назначение земельных участков, занятых садовыми товариществами, на индивидуальную жилую застройку.

Кроме того, жители требуют строительства двух дошкольных учреждений и двух школ, а также расширения шоссе.

В меньшей степени упоминается создание общественных мест отдыха.

Таким образом, наибольшее количество пожеланий именно от жителей Фиолента. Они были наиболее активными во время публичных слушаний.

Напомним, в сентябре произошло технологическое нарушение в сетях 102 ПЭС. «Аварийные бригады работают и делают все возможное для скорейшего решения ситуации», сообщили тогда в пресс-службе правительства Севастополя.

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Кристина Ветер