Виталий Милонов предложил вернуть в школы форму царского или советского времени

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов направил обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР.

Он отметил, что школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем. Практически во всех школах уже существуют определенные внутренние правила внешнего вида учащихся, стремящиеся к единообразию учеников.

Депутат Госдумы видит проект как способ социальной поддержки. Также российские производители получат огромный заказ. Кроме того, форма была лучше сшита и отличалась качеством, что можно сделать и сейчас.

«Всегда внешний облик учеников стремился к воспитанию лучших качеств у мальчиков и девочек. Мужественности, доблести и отваге у первых и состраданию, благородству и сердечности у вторых», — заключил парламентарий», — заключил Милонов.

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Анна Левина