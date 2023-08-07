Жители Горпищенко, 43, устроили целый флешмоб, чтобы власти заметили их заброшенный двор

Жители улицы Горпищенко,43, сняли видеоролик-обращение к правительству Севастополя, в котором показали, в каком дворе их дети вынуждены гулять.

Здесь нет ни одной игровой зоны, площадки, скамейки или даже фонаря. Ребята находят себе место для развлечения на поддонах, бетонных блоках и ветках аварийных деревьев. Последние старые турники и те были недавно кем-то срезаны.

Жильцы свой видеоролик выложили на странице Вконтакте губернатора Михаила Развожаева, под которым в комментариях жители не только разных районов города, а также Ялты Санкт-Петербурга, Мурманска, Дубна присоединились к их просьбе благоустроить двор.

Глава города сегодня, 7 августа, на аппаратном совещании поднял вопрос только о демонтаже последних спортивных элементов во дворе.

Оказалось, что турники не отвечали требованиям безопасности и были самовольно установлены, даже не на при придомовой территории, еще при Украине. И районные власти приняли решение их демонтировать.

Ольга Сурикова