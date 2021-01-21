В Севастополе от коронавируса привито уже почти две тысячи человек

Первыми прививают группы риска

В Севастополе по состоянию на 20 января от коронавируса привито уже 1742 человека. Из ни 442 человека привито вторым компонентом вакцины «Спутник-V». Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин, передает ForPost.

«В первую очередь мы вакцинируем те группы, которые были отнесены к группам риска. Это врачи, учителя и отдельные работники социальной защиты, которые контактируют с пожилыми людьми», – рассказал Кулагин.

По его словам, массовая вакцинация в Севастополе ожидается в конце января– начале февраля, когда поступит достаточное количество доз вакцины «Спутник-V».

Напомним, сейчас идет вакцинация медиков, которые работают в «красной зоне». Привить всех педагогов до начала выхода детей с каникул не получилось, так как задержались поставки вакцины в город

Ольга Сурикова