Правительство Севастополя планирует получить к летнему сезону два новых катера

Правительство Севастополя на заседании 15 сентября приняло решение разрешить ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» изменить существенные условия контракта от 30.10.2019 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)» новых катеров городу.

«Данное решение принимается в связи с необходимостью продления сроков поставки пяти пассажирских катеров по контракту между госпредприятием и государственной лизинговой компанией на срок не более двух лет. Необходимость данных изменений обусловлена отказом иностранных компаний от поставки заводу. Связано с импортозамещением, пересмотром оборудования», — пояснил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

При этом губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что город в любом случае не планирует разрывать контракт на покупку катеров, а предложил дать время компании выполнить взятые на себя обязательства.

На уточняющий вопрос о сроках поставки, Иено сообщил, что два катера находятся уже в высокой степени готовности и должны быть доставлены в Севастополь к следующему летнему сезону. У остальных также готовы корпуса, но стал вопрос с оборудованием.

Ольга Сурикова