Раскрыты детали пересдачи ЕГЭ в этом году

Пересдать экзамен можно будет только по одному предмету, а первая оценка будет аннулирована, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл.

«Двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью — сохранить хорошую оценку за письменную или устную части не получится, сообщили «Коммерсанту» в Рособрнадзоре. «Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности», — пояснили в ведомстве.

Из-за нововведений придется вносить изменения в расписание экзаменов, чтобы выпускники успели получить все результаты к началу приемной кампании.

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Ольга Сурикова