Развожаев закрыл свою страницу в Facebook в ответ на санкции Украины

История одной «синей галочки»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал отмену верификации своего аккаунта в Facebook, о которой ранее сообщил «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич.

Развожаев пояснил в соцсети Вконтакте, что речь идет о маленькой «синей галочке» в Facebook.

При этом он привел цитату представителя президента Украины:

«Несколько недель назад общественность заметила, что у человека, который служит оккупантам и называет себя «губернатором Севастополя», Михаила Развожаева верифицирован аккаунт в сети Facebook, то есть, что у него есть «синяя галочка». Конечно, мы не могли оставить это без внимания. Сейчас у этого человека верификации и «синей галочки» уже нет. И не будет, потому что он незаконно осуществляет свою деятельность и является частью оккупационной администрации Российской Федерации в нашем украинском Севастополе…»

«Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на синие галочки. Сразу видно, какой серьёзной и важной работой они занимаются», – дал он оценку работе украинских чиновников.

Развожаев добавил, что закрыть в Facebook свою страницу он хотел уже давно, а «с учётом курьезной истории с «синей галкой», время точно пришло».

«Буду общаться с вами на моей странице ВКонтакте и в аккаунте в Instagram. Кроме меня, мои страницы активно читают и отвечают мои замы и представители органов исполнительной власти», – заключил глава Севастополя.

Ольга Сурикова