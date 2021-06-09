В Крыму и Севастополе «Новые люди» готовятся к предвыборной гонке

На мысе Казантип с 5 по 7 июня проходил форум партии «Новые люди». В нем приняли участие 170 лидеров местных организаций со всего Крыма и Севастополя.

Программа была насыщенной – участники обсуждали ход предстоящей кампании, определяли цели и задачи, учились командной работе. Также партийцы узнали, как привлекать сторонников, противостоять грязным политтехнологиям, эффективно вести соцсети и работать со СМИ, создавать и воплощать в своих городах социально значимые проекты. Региональные форумы партии будут проходить ежемесячно.

— Эти два дня были незабываемыми. Я получила не только новые знания, но также море эмоций, позитива и впечатлений, — рассказала Ирина Поворознюк, преподаватель математики из Феодосии.

В рамках предвыборной кампании команды из разных городов получат возможность участвовать во всероссийском партийном грантовом конкурсе и получить 1 млн рублей на реализацию социальных инициатив.

«Новые люди» привлекают в свои ряды людей разного возраста и профессий. В Крыму и Севастополе у партии уже 1000 сторонников, в ближайшее время это число планируется увеличить втрое. Штабы партии сформированы в Севастополе, Симферополе, Керчи и других крупных городах полуострова, и на достигнутом «Новые люди» останавливаться не собираются.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»