Развожаев не доволен уборкой дорог во время снегопада: Мне вообще плевать, сколько вы чего, куда высыпали

Глава Севастополя Михаил Развожаев сегодня на заседании правительства жестко раскритиковал качество уборки дорог во время субботнего снегопада, поручив своему профильному заместителю Павлу Иено провести служебную проверку в департаменте транспорта.

«Все мне докладывали, что все у нас готово, подготовлено. Объясните мне, как обывателю, почему Ялтинское кольцо, Сапунгорская, Котовского, проспект Победы не были обработаны. Вот я лично проезжал Сапунгорскую, когда только начинался снегопад, там уже был затор, люди не могли подняться. Понятно, что есть одаренные на летней резине, но там даже на шипах было проблематично. Понятно, что там технику сложно было перебросить сразу, но почему там заранее не было посыпано, не понимаю. Тем более с утра было понятно, что пойдет снегопад и будет минусовая температура», — обратился градоначальник к Иено.

Вице-губернатор в свою очередь пояснил, что такая ситуация вызвана недостаточным количеством спецтехники.

«Я знаю, что у вас техники не хватает, вы же говорили, что в наших условиях, с учетом, что эти явления происходят от силы раз-два в год, мы справимся, все это дело сфокусируем. Так сфокусировали, что машин в городе вообще никто не видел. … Мы должны честно людям говорить, что у нас нет техники в необходимом количестве, надо закупать. …. Об этом же думать надо, а не рассказывать, что у нас все хорошо, что у вас 80 человек трудятся и сколько тонн вы чего высыпали. Мне вообще плевать, сколько вы чего, куда высыпали. Ситуация это не в первый раз происходит. … Не надо оправдываться. Служебную проверку проводите в департаменте транспорта», — поручил губернатор.

Напомним, также на сегодняшнем заседании правительства Михаил Развожаев дал поручение вернуть ранее отмененные маршруты №№ 17,20,34.