Под Феодосией с моста упал автомобиль

В поселке Коктебель водитель не справился с управлением и съехал с моста, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

ДТП произошло 13 января в 00:15.

«По прибытии стало известно, что водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением и допустил съезд с моста. Водитель оказался зажат конструкциями транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Спасателям пришлось деблокировать мужчину из автомобиля и передать его работникам скорой медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова