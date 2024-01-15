Под Феодосией с моста упал автомобиль

В поселке Коктебель водитель не справился с управлением и съехал с моста, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
ДТП произошло 13 января в 00:15.
«По прибытии стало известно, что водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением и допустил съезд с моста. Водитель оказался зажат конструкциями транспортного средства», — рассказали в ведомстве.
Спасателям пришлось деблокировать мужчину из автомобиля и передать его работникам скорой медицинской помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Ольга Сурикова