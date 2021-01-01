Развожаев: Уходящий год принято ругать

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Новым 2021 годом

Приводим текст поздравления полностью:

«Дорогие севастопольцы!

Часы приближают нас к Новому, 2021 году! Уходящий год принято ругать. Он действительно был очень сложным. Безграничный мир изменился и сузился часто до одной комнаты.

Но вместе со всеми сложностями, которые мы пережили и переживаем, у каждого из нас были свои личные, большие и маленькие победы и достижения. Кто-то создал семью, родил первенца или отвел ребенка в школу, получил диплом, повышение по службе или отпраздновал долгожданное новоселье.

Каждый из нас, каждой клеточкой ощутил — нет ничего дороже, чем здоровье близких, смех ребёнка и объятия родителей. Эти главные радости стали ценнее во сто крат. Во все времена, мы умели объединяться вокруг общей идеи. Так произошло и сейчас.

Я благодарен каждому, кто в этом году нашёл в себе силы помогать совершенно незнакомым людям. Каждому жителю нашего города, который не смог пройти мимо чужой беды.

Севастопольцам, которые не раздумывая, пришли на выручку нуждающимся в помощи, став волонтерами. Водителям, которые вовремя выходят на маршруты, коммунальщикам – которые делают наш город чистым и красивым, строителям, которые за месяц способны строить больницы,журналистам и продавцам, фармацевтам и правоохранителям, учителям и военным. И конечно героям нашего времени – медицинским работникам! Даже в эту волшебную новогоднюю ночь, когда принято загадывать, желания и мечтать, чтобы все плохое осталось позади. Есть те, кто дежурит на посту. Они не могут себе позволить отдых рядом с родными. Потому, что знают – все надежды сейчас только на них.

Спасибо Вам за каждую спасенную жизнь.

Мы ждём наступления Нового года и самое время сказать своим любимым добрые и главные слова! Пожелать здоровья и благополучия!

Пусть единение, дружба, вера и сплочённость, которые подарил 2020- й год останутся с нами навсегда.

А Новый год принесет городу- герою много новых поводов для гордости, а каждой семье счастье.

Поздравляю вас с праздником!

С Новым, 2021 годом!»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя