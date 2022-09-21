Развожаев создает призывную комиссию в Севастополе

После обращения президента России Владимира Путина и объявления частичной мобилизации в стране губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о создании призывной комиссии в регионе.

«Наш Президент четко объяснил: политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию», — подчеркнул он.

Развожаев отметил, что уже даны исчерпывающие пояснения Министерства обороны, к призыву готовятся «люди с опытом и нужных военных специальностей».

Глава города высказал мнение, что в данной ситуации другого решения быть не могло.

«Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю», — написал губернатор в своем Telegram.

Ольга Сурикова