На трассе Севастополь-Инкерман МАЗ с отказавшими тормозами снес 5 машин

В Севастополе 21 сентября около 07:30 на автодороге Севастополь – Инкерман произошло ДТП с участием шести транспортных средств, два из которых – грузовики. Есть погибший.

«Предварительно установлено, что во время спуска по автодороге грузовой автомобиль МАЗ с прицепом из-за возникшей неисправности тормозной системы совершил столкновения с пятью движущимися впереди машинами», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

В настоящее время установлено, что в результате аварии один из пассажиров автомобилей-участников ДТП погиб и еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

«Все пострадавшие экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. По факту дорожной аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в августе в Севастополе произошло крупное ДТП на автодороге «Севастополь-Инкерман». Вследствие столкновения пострадали 12 автомобилей, один человек погиб и еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Ольга Сурикова