Аксенов призвал участников СВО за помощью и экипировкой обращаться лично к нему

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военные, принимающие участие в спецоперации, могут обратиться за помощью с получением экипировки и по другим вопросам напрямую к нему. Об этом он написал у себя в Telegram.

«С сегодняшнего дня на официальном портале правительства Республики Крым размещена кнопка и форма обращения на мое имя. Участники специальной военной операции: военнослужащие по контракту и добровольцы – смогут обращаться ко мне по вопросам материально-технического обеспечения бойцов и подразделений, поддержки семей и с другими просьбами», – сообщил Аксенов.

Также он добавил, что по этим вопросам можно писать и в личные сообщения на странице главы республики «ВКонтакте». Все обращения Аксенов пообещал читать лично.

Он выразил мнение, что меры поддержки участников СВО должны быть уравнены для всех субъектов на федеральном уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Первые повестки пришли в этот же день.

Ольга Сурикова