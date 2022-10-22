Командир морпехов из Севастополя стал Героем России

Командир морпехов из Севастополя с позывным «Струна» получил Золотую Звезду Героя России. Вручена она была министром обороны Сергеем Шойгу в Москве. Имя героя не называется из соображений его безопасности.

«Струна» стал известен после того, как Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал в апреле небольшой фильм с ним в главной роли, где он координирует по рации штурм Мариуполя. Офицера можно было всегда узнать по красному рюкзаку за спиной. Это был его опознавательный знак, он таким образом передавал привет своим близким.

В середине июня стало известно, что «Струна» подорвался на мине. С ранением ноги он был госпитализирован. Военным врачам пришлось ампутировать ему ступню, чтобы сохранить ногу. Сейчас офицер проходит реабилитацию.