Развожаев призвал севастопольцев подключиться к поиску выпущенных в море дельфинов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, что начатая в семь утра операция по спасению выпущенных в море дельфинов, еще продолжается и пока успехов не принесла.

«Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно дикий афалин это или «наш». Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются», —написал губернатор.

Он отметил, что к поиску подключился Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля, Росприроднадзор.

«Большая просьба ко всем севастопольцам: если вы увидели дельфинов, пишите комментарии здесь под моим постом. Будем оперативно проверять указанные направления», — призвал Развожаев.

Напомним, директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, вечером 2 ноября выпустил в море четырех дельфинов-афалин.

Ольга Сурикова