Развожаев доложил Путину, что в Севастополе в этом году снизился турпоток, но выросли доходы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в регионе в этом году снизился почти на треть туристический поток, но выросли доходы от этой отрасли на 200 млн. руб.

«Не смотря на то, что аэропорт был закрыт в этом году, несмотря на другие обстоятельства, тем не менее, хоть снижение и произошло с 647 тысяч (ред. – туристов) в 2021 году до 405 тысяч в текущем году, но, тем не менее, доходы от туристического бизнеса выросли», — доложил Развожаев.

По словам губернатора, в прошлом году бюджет Севастополя заработал на туристической отрасли 310 млн. руб., а в 2022 уже почти 500 млн. руб.

«Мы приводим в порядок туристическую отрасль – люди начинают платить налоги, понимают, что в легальном секторе они получают беспрецедентную федеральную поддержку»,- отметил Развожаев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма. Его функции передали Минэкономразвития.