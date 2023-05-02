Развожаев призвал севастопольцев быть бдительными

Горожанам следует сообщать о всех подозрительных предметах, автомобилях и людях в специальный чат-бот в телеграмме «Оборона 92».

С таким призывом к горожанам сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обратился губернатор Михаил Развожаев.

«Режим безопасности будет максимально усилен с учетом такой максимально напряженной обстановки и событий, которые произошли на праздниках и того, что традиционно в период праздничных мероприятий возможны попытки испортить нам праздник», — уверен градоначальник.

Он призвал все горожан сообщать обо всех подозрительных предметах и людях, уточнив, что это очень помогает спецслужбам в их работе: «Хочу обратиться еще раз к гражданам, все, что у вас вызывает подозрения, есть у нас специальный чат-бот в телеграмме «Оборона 92», который очень эффективно себя показывает. Все, что вызывает подозрения у жителей, просим эту информацию сообщать. Для того, чтобы дополнительно оказать помощь правоохранительным органам при отработке всех этих ситуаций, опять же, где какие там камеры подозрительные, где какие предметы, машины, люди. Все это очень помогает специальным службам работать».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя