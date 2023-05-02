Развожаев дал неделю, чтобы разобраться с сжиганием медицинских отходов в Инкермане

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал неделю на устранение нарушений в работе завода в Инкермане, на дым и выбросы от которого жалуются местные жители.

Глава города подчеркнул, что были выявлены нарушения в работе предприятия ООО «Экон» в Инкермане при утилизации медицинских отходов.

«Сейчас административные производства возбуждены все по факту, все произошедшее зафиксировано. Сейчас в рамках административных производств первая реакция приведение в соответствие», — сообщил он.

Также было уточнено, что с выбросами во время утилизации медицинских отходов занимаются специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Также к делу подключился прокурор города.

«Следующий шаг это уже остановка производства в случае неустранения этих вещей. По-русски говоря, если не перестанут сжигать, то будут остановлены… Точно в таком виде утилизация в жилой черте проводиться не будет. Мы эту ситуацию сейчас доведем до конца», — пообещал Развожаев.

Отдельно он дал поручение разобраться, какие больницы заключили договора с предприятием на утилизацию.

Ольга Сурикова