Развожаев признался, что ему приходится воспитывать Горлова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на итоговой пресс-конференции, которая проходила сегодня, 28 декабря, рассказал, что ему приходится воспитывать руководителя горхоза Евгения Горлова.

При этом градоначальник подчеркнул, что Горлов сделал серьёзные успехи на ниве ведения своих социальных сетей.

«Конечно корректировать приходится. Все-таки госслужба обязывает к определенному стандарту поведения и так далее, но не могу сказать, что совсем «красные линии» были передены. Воспитываем потихоньку», — рассказал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что он уделяет большое внимание работе в социальных сетях и отметил, что его подчиненным необходимо более внимательно работать с комментариями севастопольцев.

Напомним, Михаил Развожаев в ходе внеочередного заседания правительства, 26 декабря, поручил в короткие сроки провести служебные проверки в отношении руководителей департаментов, ответственных за уборку снега.

Дмитрий Островский