В Евпатории начали строить курортный микрорайон на 20 тысяч жителей

В Евпатории застройщик приступил к строительству нового курортно-рекреационного комплекса на 20 тысяч жителей.

«В Евпатории будет построен фактически целый курортный город на 20 тысяч жителей. Это будет комфортабельное жилье, возможность оздоровления и лечения, будет создана сопутствующая инфраструктура. Мы рады началу реализации и будем и в дальнейшем поддерживать такие проекты», — сообщила зампред совмина Крыма Ирина Кивико.

По словам чиновников, ожидается, что 500 квартир будет продано по льготной цене для расселения из аварийного жилья, еще 250 квартир передадут для расселения, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также порядка 900 млн рублей будет потрачено на развитие городской инфраструктуры: благоустройство набережной у озера, строительство детских садов и др.

Напомним, в Севастополе утверждено шесть участков, которые будут застраиваться частными компаниями, часть из которых севастопольские застройщики.