В Севастополе машина «влетела» в кафе на Восставших

Обошлось без пострадавших В Севастополе днем 29 июня легковой автомобиль «влетел» в кафе на площади Восставших, возле рынка «Чайка». «На пл.Восставших на перекрестке, где организовано круговое движение, водитель автомобиля «Пежо» – мужчина 1991 года рождения, приехавший на отдых из другого региона, при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю «БМВ» под управлением мужчины 1962 года рождения, что привело к столкновению», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате столкновения автомобиль «Пежо» въехал в помещение, в котором расположено кафе быстрого питания.

Уточняется, что пострадавших в ДПТ нет. Повреждения получили автомобили и помещение кафе.

Напомним, в Севастополе на Студгородке двое парней, стоящих на остановке, чудом сберегли ноги от летящей в них машины.

Ольга Сурикова