В Севастополе заочно вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Криминал
10-09-2024
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Севастополец Эрнест Громов, будучи гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в период с 2022 года по 2024 год в районе городов Артемовска (Бахмут) и Авдеевки участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей.

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Анна Левина

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