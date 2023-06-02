Как севастопольские прыгуны встречают столетие прыжков в воду в России

В этом году такой вид спорта как прыжки в воду в России отмечают свое столетие, ведь именно в 1913 году в нашей стране прошли первые соревнования по прыжкам в воду.

Спустя еще 10 лет в 1923 году прошел первый чемпионат СССР по прыжкам в воду. С тех пор этот вид спорта активно развивался и стал популярен среди наших соотечественников. Что уж говорить о Севастополе, где каждый мальчишка с детства учится прыгать со скал в море.

О том, как сегодня обстоят дела с прыжками в воду в Севастополе, насколько он востребован среди горожан и что необходимо для его развития «Севкор» побеседовал с главой Федерации прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя Натальей Геевской.

— Какие главные задачи сегодня стоят перед федерацией?

— Федерация занята популяризацией и развитием прыжков воду в регионе и таких видов спорта как синхронное плаванье в Севастополе. В настоящий момент мы тренируемся в бассейне МГУ и достаточно успешно выступаем на соревнованиях.

На всероссийских соревнованиях памяти Абысова в Воронеже наша спортсменка Дарина Мильцова заняла первое место в прыжках с вышки в своей группе 10-11 лет и второе место в прыжках с трамплина 1 метр.

Многие наши юные спортсмены также демонстрируют хорошие результаты. Сейчас в сборной команде города по прыжкам в воду 10 ребят, это спортсмены, которые уже выезжают на соревнования показывают результат, и порядка 10 кандидатов в сборную, то есть малыши, которые подрастают и поборются за место в сборной. В сборной города сейчас дети от 8 и до 15 лет, старшая возрастная группа пока взращивается.

Если говорить о любительском спорте, то занимается порядка 50 человек. Как только у нас появятся дополнительные возможности проводить занятия, число занимающихся прыжками в воду значительно возрастет, потому что желающих много и спорт популярен.

— Что нужно, чтобы большее число детей смогло профессионально, да и любительски заниматься прыжками в воду?

— Мы с нетерпением ждем, когда будет введен в эксплуатацию бассейн спорткомплекса имени 200-летия Севастополя, который рассматривается как наша основная база со всем необходимым оборудованием, которое просто необходимо для достижения высоких результатов.

Если детальнее останавливаться на оборудовании: там будут вышки высотой 3,5, 7,5 и 10 м, шириной 3 м, два метровых трамплина и два трехметровых трамплина и специально оборудованный зал для сухих тренировок. В зале батуты, поролоновая яма, сухие трамплины, акробатическая дорожка.

У нас, к сожалению, сейчас на базе спорткомплекса МГУ очень ограничены возможности набора детей, потому что нет мест для тренировки, мало воды, нет возможности набирать детей. При этом желающих много.

— Как проходит и сколько длится стандартная тренировка?

— В рамках сухой тренировки мы отрабатываем базовые элементы акробатики, базовые элементы прыжков на батуте, специализированные элементы прыжков на дорожке, на сухом трамплине, в поролоновой яме, общей физической подготовки, хореографии, растяжки. Непосредственно в бассейн мы выносим уже результат нашей работы в зале. Обычная тренировка спортсмена длится минимум 1,5 часа в зале и 2 часа на воде. При этом тренироваться такой спортсмен должен ежедневно.

— С какого возраста вы набираете детей и какими качествами должен обладать ребенок?

— Детей набираем с пяти лет. Интересно, что никакими навыками дети не должны обладать, важны только специфические антропометрические данные необходимые для прыжков в воду: невысокий рост, сейчас, правда, этот критерий пересматривается и речь идет о том, что допускается и привлечение спортсменов высокого роста, среднего телосложения, подвижный, пропорционально сложенный. Именно на эти критерии смотрит тренер при отборе.

— Сейчас дети занимаются за счет средств родителей, помогает ли как-то город и планируется ли открытие отделения спортшколы по данному виду спорта?

— Отделение спортивной школы по прыжкам в воду и синхронному плаванью в настоящее время еще не открыто. Планируется его открыть на базе первой спортивной школы, но при условии запуска бассейна имени 200-летия Севастополя. В случае открытия дети, занимающиеся на базе спортивной школы, будут тренироваться бесплатно. Конкурс будет уже в тренировочные группы в соответствии с результатами, которые уже показывают спортсмены и в соответствии с уровнем подготовки.

Центр спортивной подготовки нам выделяет определённое финансирование: оплатили в этом году первенство города, и в прошлом году по возвращению оплатили нам выезд на всероссийские соревнования в Воронеж. В этом году запланировано также: первенство города мы провели за бюджет города, и в ноябре у нас планируется поездка на всероссийские соревнования тоже за счет бюджетных средств. В остальных случаях спортсмены ездят на соревнования за счет своих родителей.

Примечательно, что Севастопольская федерация прыжков в воду и синхронного плаванья также занимается развитием хайдайвинга в Севастополе, беря на себя функции представительства Крымской федерации хайдайвинга. Зрелищными соревнованиями по хайдайвингу, которые прошли в Севастопольской бухте прошлым летом, мы обязаны именно Крымской федерации хайдайвинга.

В принципе возросшая популярность прыжков в воду в мире отчасти также объясняется массовостью и зрелищностью хайдайвинга.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина