Где в Севастополе сегодня не будет света

Неотложные и запланированные работы
Сегодня, 8 июня, в Севастополе В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 08:00 до 15:00 часов
ул. Охотская 26-А,28-А; ул. Тенистая 2-А,2,1-31
с 09:00 до 17:00 часов
ул. Колобова 18/10,18/11,34/1,34/2
с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19.
В связи с производством профилактических ремонтных работ на трансформаторной подстанции 35/6кВ с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
ул. 7 км Балаклавского шоссе: СК «Горнодолинный», ГУПС «АЗК»;
ул. 5 км Балаклавского шоссе (ТСН «Родничок-2»);
ул. Монастырское шоссе 39; 59/13; 59/19-А,59/19;
ул. Новоземельная 99-а,99-101;
пер. Новикова, 18-б, 18-г,18;
Юхарина Балка: ТСН «Подорожник», СТ «Вега», уч. 67, СТ «Статистик-2», 50, 5,41, ТСН ЖСТИЗ «Надежда-2», СТ «Источник-2», СТ «Строитель-2», СТ «Медик-88», СТ «Югрыба», ОК СТ «Здоровье-89», ТСН «Лира», СТ «Парус-6», ТСН «Силуэт»;
п. Кальфа: ул. Каменная 29; СТ «Металлист», ул. Каменная, 29, СТ «Горнодолинный», СТ «Волна», СТ «Динамо», СТ «Динамо-1»;
Балка Бермана: СТ «Корабел», ПК СТ «Торпедо-1», СТСН «Авиатор-плюс», ТСН «Ягодка», СНТ «Вагонник».
Плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции по следующим адресам:
ул. Маяковского 7,9; ул. Сенявина 1,3; ул. Торговая 4; ул. Одесская 3; Артбухта; наб. Корнилова.
пос. Андреевка: ул. Приусадебная 6,8,18-24(чет),48,52,70-74(чет),78,80,86,5,15-19(нечет),23,37-41(нечет),51,53,57,59; ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36,50,5-А,3,5,13,15,21-29(нечет),37,39,49,57,59,к.1007;
пос. Солнечное: ул. Караизюмская 1-39(нечет),2-а,26-а,2-40(чет); ул. Сергея Патрогина 2-40 (чет), 1-39(нечет); ул. Ветвистая 2-22 (чет),1-19(нечет),23-27(нечет); ул. Розовая 2-28(чет), 21-а,1-37(нечет); ул. Спутников 4-16(чет),9-13(нечет); ул. Чернухи 2-16(чет),9-25(нечет); ул. Апрельская 1-13(нечет),2-14(чет),19,20.
пос. Солнечный: ул. Караизюмская 88-А,46,78,82,86,88,92-96(чет),104,43,47,49,55,83-89(нечет),99,109,111; ул. Сергея Патрогина 31,33,38,46,48.