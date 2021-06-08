Где в Севастополе сегодня не будет света

Неотложные и запланированные работы

Сегодня, 8 июня, в Севастополе В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 15:00 часов

ул. Охотская 26-А,28-А; ул. Тенистая 2-А,2,1-31

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Колобова 18/10,18/11,34/1,34/2

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19.

В связи с производством профилактических ремонтных работ на трансформаторной подстанции 35/6кВ с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ул. 7 км Балаклавского шоссе: СК «Горнодолинный», ГУПС «АЗК»;

ул. 5 км Балаклавского шоссе (ТСН «Родничок-2»);

ул. Монастырское шоссе 39; 59/13; 59/19-А,59/19;

ул. Новоземельная 99-а,99-101;

пер. Новикова, 18-б, 18-г,18;

Юхарина Балка : ТСН «Подорожник», СТ «Вега», уч. 67, СТ «Статистик-2», 50, 5,41, ТСН ЖСТИЗ «Надежда-2», СТ «Источник-2», СТ «Строитель-2», СТ «Медик-88», СТ «Югрыба», ОК СТ «Здоровье-89», ТСН «Лира», СТ «Парус-6», ТСН «Силуэт»;

п. Кальфа: ул. Каменная 29; СТ «Металлист», ул. Каменная, 29, СТ «Горнодолинный», СТ «Волна», СТ «Динамо», СТ «Динамо-1»;

Балка Бермана : СТ «Корабел», ПК СТ «Торпедо-1», СТСН «Авиатор-плюс», ТСН «Ягодка», СНТ «Вагонник».

Плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции по следующим адресам:

ул. Маяковского 7,9; ул. Сенявина 1,3; ул. Торговая 4; ул. Одесская 3; Артбухта; наб. Корнилова.