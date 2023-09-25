Губернатор пояснил механизм запуска сирены в случае ракетной угрозы

С момента получения информации о ракетной угрозе есть от получаса до пятидесяти минут чтобы пройти в убежище. Запуск сирены запускает единая диспетчерская служба. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил глава города Михаил Развожаев.

После команды губернатора департамент общественной безопасности дает команду о запуске сирен, одновременно эта информация идет по федеральным и местным телеканалам. Также информация будет размещаться в ТГ-канале губернатора и на радиоканалах.

«Очевидно, что где-то неделю назад, когда был атакован Севморзавод и штаб флота, мы перешли в некую новую ситуацию, которая требует системного реагирования», — пояснил Михаил Развожаев.

По его словам, все адреса укрытий известны, информирование должны были провести соответственно по месту жительства горожан сотрудники муниципалитетов и управляющие компании. Сейчас эту работу нужно провести еще раз. У людей осталось много вопросов.