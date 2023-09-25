Развожаев поручил сосредоточиться на работе с укрытиями

Не все дома имеют подвалы. Люди должны понимать, куда им идти. Эту работу нужно провести с каждым домом, поручил градоначальник.

«Как показывает практика, враг атакует военные объекты. Тем не менее, есть работа ПВО. Вспомним, ситуацию со сбитой ракетой, обломки которой упали возле театра Луначарского у нас город военный, военных частей расположен очень много», — подчеркнул он.

Особенно это касается Гагаринского, Нахимовского и Ленинского районов.

По словам губернатора, во время пятничного ракетного удара определенные проблемы возникли в детских образовательных учреждениях.

У каждого директора образовательного учреждения должна быть памятка, что делать в такой ситуации.

Дарья Тимофеева

Фото: bangkokbook.ru