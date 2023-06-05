В Севастополе бизнесмен оштрафован за проукраинские лозунги

В Севастополе оштрафован местный предприниматель за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Информация об этом содержится в картотеке Гагаринского районного суда, пишет ForPost.

По версии правоохранителей, бизнесмен разместил в своем аккаунте несколько роликов с украинскими флагами, а также националистическими лозунгами. Также ранее в Telegram-каналах было выложено видео, на котором молодой человек в темное время суток выкрикивает проукраинский лозунг на территории пустой автозаправки, снимая сам себя при этом.

После появилось его извинение на фоне российского флага. Но это не освободило его от суда.

В мае Гагаринский районный суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Присутствие обвиняемого на этом суде оказалось необязательным.

Ольга Сурикова