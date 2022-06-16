Губернатор Севастополя ответил на предложение пересесть на LADA

На Mercedes уже давно никто не ездит на госслужбе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что важно не пересадить чиновников на отечественные автомобили LADA, а обеспечить комплектующими те машины, которые сейчас есть в автопарках госорганов. Такое мнение он высказал, отвечая во время ПМЭФ на вопрос журналистов о том, возможно ли всех севастопольских чиновников обязать ездить на отечественном автопроме.

Отметим, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства, в частности на LADA.

«Я считаю, что все машины, на которых мы ездим, они и так все в нашей стране производятся. Вопрос теперь только к нашей промышленности, насколько эти марки будут и дальше производиться, все ли комплектующие были локализованы в Российской Федерации», — отметил губернатор.

Он добавил, что Минфином введены максимальные ограничения для автотранспорта, закупаемого для государственных нужд. И приобретают авто только соответствующие данным нормам.

«Вопрос не в том, на какой бренд пересаживаться. Вопрос не брендов. На Mercedes уже давно никто не ездит на госслужбе. Иногда автомобили, вынужденно приобретенные по нормированию, в обслуживании дороже, чем аналогичные отечественные автомобили, которые могли бы быть логичнее с точки зрения расходования бюджетных средств. Я бы за лозунгами не гнался, а погрузился бы больше в содержание», — высказал Развожаев свое мнение.

Напомним, ранее в правительстве Севастополя обсуждалась проблема с нехваткой комплектующих на автомобили, которые в частности работают в социальном такси, так как компании-производители ушли из региона.

Ольга Сурикова