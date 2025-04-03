Где не будет электроэнергии в Севастополе 4 апреля

с 9:00 до 12:00
— ул. 3-я Бастионная, 6-20 (чет);
— ул. Брестская, 3-А, 5-А, 13-А, 3-15 (нечет), 17/1;
— ул. Героев Севастополя, 44, 46, 46-А, 48-А, 56-А.
с 11:00 до 16:00
— ул. Коммунистическая, 98-102 (чет);
— ул. Кочиева, 1, 5, 7 (нечет);
— ул. Дунайская, 2-10 (чет), 1-25 (нечет);
— ул. Жени Дерюгиной, 1-5 (нечет);
— ул. Пожарова, 26, 26-А, 28-Б (чет), 7-11, 11-А (нечет);
— ул. Юдина, 2-10 (чет), 3-11 (нечет);
— ул. Галины Петровой, 2-34, 2/1, 2-А, 2-Б (чет), 1-А, 21
Рекомендация: Подготовьтесь к отключению — зарядите гаджеты и используйте резервные источники света при необходимости.