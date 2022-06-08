Матвиенко раскритиковала ситуацию с пляжем «Ушакова балка»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала севастопольские власти лучше разъяснять вопросы, связанные с пляжами, и по возможности не закрывать их.

«Нужно не только информировать, но и оперативней реагировать на то, что пишут граждане в социальных сетях. Вопросы не новые. Это и очистные сооружения, тревожит закрытие пляжей. Понятно, что для этого были необходимые требования, но лучше бы до этого разъяснить и стараться всё-таки пляжи на лето открывать», – заявила Матвиенко.

Обсуждения чаяний севастопольцев сегодня, 8 июня, прошло в ходе пленарного заседания в верхней палате российского парламента, на котором присутствовала делегация Севастополя во главе с губернатором.

Комментируя высказывания Валентины Матвиенко, губернатор Севастополя сообщил, что он знает, о чём пишут люди в социальных сетях, в том числе – благодаря сотрудничеству с «Центром управления регионом».

«Мониторим социальные сети, да и просто в городе понятно, какие чаяния у людей», – сказал он.

«15 июня откроются <24 пляжа>. Недоступен будет только один пляж. Но это связано с ограничениями, которые наложили правоохранительные и силовые структуры в связи определёнными действиями, которые необходимо предпринимать для безопасности граждан в городе», – заключил он.

Дмитрий Островский