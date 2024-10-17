После национализации абонентам ПАО «Севастопольгаз» не надо переоформлять договора

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разъяснил жителям города, которые были абонентами ПАО «Севастопольгаз», что после национализации предприятия для них формально ничего не меняется.

«Никаких договоров не надо перезаключать, не надо никуда идти. Все будет действовать в прежнем режиме Для людей формально ничего не измениться», — пояснил он.

Также трудовому коллективу будут сохранены рабочие места.

«Для трудового коллектива ничего не изменится. На предприятии уже работает временная администрация, сформированная правительством, — это сотрудники нашего государственного предприятия по газоснабжению, которые будут продолжать вести всю необходимую деятельность. Все нюансы работы системы, все технические узлы — все нам известно и все взято под управление», — отметил губернатор, добавив, что его зам Алексей Парикин уже провел встречу с трудовым коллективом.

При этом одним из первых положительных аспектов перевода «Севастопольгаза» в госсобственность, как уже сообщалось, станет снижение стоимости технического обслуживания газового оборудования.

«Мы ожидаем самые позитивные последствия от возвращения «Севастопольгаза» в государственную собственность. В первую очередь, будет снижена стоимость технического обслуживания газового оборудования, которая в ПАО достигала в среднем 4200 рублей и было существенно выше, чем стоимость обслуживания в нашем ГУП. Я уже дал соответствующее поручение: стоимость техобслуживания будет одинаковой — 2600 рублей и мы дальше будем работать над снижением тарифа», — подчеркнул губернатор.

Ольга Сурикова

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