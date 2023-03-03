Петербуржец получил 6 лет колонии за попытку уплыть из Крыма для службы в ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который пытался вплавь добраться до Одессы для того, чтобы поступить на службу в ВСУ и воевать против России. Об этом сообщила 3 марта пресс-служба суда.

Установлено, что петербуржец 1982 года рождения был противником проведения специальной военной операции и в 2022 году принял решение выехать из России в Украину для непосредственного участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Через интернет он связался с представителями украинского добровольческого легиона, которые занимаются вербовкой подобных лиц и организацией их выезда на подконтрольную Киеву территорию.

Первая попытка пересечения госграницы через Брянскую область оказалась неудачной. Запасной маршрут убытия из России в Украину был разработан через Крым. Для реализации задуманного он приобрел гидрокостюм в полном комплекте, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани и прочие принадлежности.

«По прибытию на территорию полуострова, подсудимый 6 августа 2022 года выдвинулся вплавь в направлении города Одессы через акваторию Черного моря. При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы, приобретенные для перехода на сторону противника. Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

Однако 8 августа пловец был выявлен и поднят на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма.

«Таким образом, его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления», — отметили в суде.

Верховный суд Крыма квалифицировал действия подсудимого как приготовление к госизмене и незаконное пересечение госграницы. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы.

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Ольга Сурикова