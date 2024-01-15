Развожаев о работе дептранса Севастополя: Обкосячились со всех сторон

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 15 января, резко раскритиковал работу своих подчиненных в начале этого года, особенно в сфере транспорта.

«Товарищи, коллеги, новый год начался. Быстро все просыпаемся и начинаем работать. А то дальше начнутся кадровые решения. Нечего почивать на лаврах. Мы еще итоги не подвели успешной реализации задач прошлого года, уже обкосячились со всех сторон», — отметил губернатор.

Глава города поручил «наградить» выговорами и. о. заместителя губернатора Павла Иено и начальника управления транспорта, который, по словам главы города, нахамил жителям улицы Жидилова.

«Если он так с людьми будет общаться, он работать не будет. Сегодня хотелось с ним попрощаться», — подчеркнул губернатор.

Напомним, Михаил Развожаев сегодня на заседании правительства жестко раскритиковал качество уборки дорог во время субботнего снегопада, поручив своему профильному заместителю Павлу Иено провести служебную проверку в департаменте транспорта.