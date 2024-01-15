В Севастополе простились с рядовым Артемом Щербашиным

В Севастополе проводили в последний путь рядового Артема Щербашина, механика–водителя 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.

Артем Игоревич родился в Волгодонске Ростовской области. В 1997 году семья переехала в Севастополь, где Артем окончил школу № 34. Также он посещал детскую флотилию, где освоил азы военно-морской службы, после чего обучался в Севастопольском филиале Академии водного транспорта имени Ф.Ф. Ушакова. В 2009–2010 годах проходил срочную военную службу. После увольнения в запас трудился на предприятиях города. После объявления частичной мобилизации добровольно явился в военкомат и был призван в ряды ВС РФ. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Артем Щербашин геройски погиб в ходе специальной военной операции на Украине на станции Мандрыкино Петровского района Донецка.